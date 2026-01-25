A Bologna si svolge un movimento che mira a rinnovare i principi democratici, affrontando ogni sfida con determinazione. Il titolo del film “Contro i re”, premiato agli Oscar e citato da Angela Davis, richiama l'importanza di resistere e di impegnarsi per una partecipazione più autentica e inclusiva. Questa iniziativa si inserisce in un percorso di riscrittura delle regole democratiche, promuovendo un dialogo aperto e condiviso.

Movimenti Al Tpo più di mille da tutt’Italia: per resistere all’autoritarismo e inventare nuove solidarietà. L'appoggio ai curdi e una grande manifestazione nazionale a fine marzo «Una battaglia dopo l’altra», recita il titolo di un film candidato agli Oscar che cita Angela Davis. Ma la tenacia delle singole battaglie che si alternano in questi tempi di stravolgimenti non basta: serve che si uniscano e si sentano parte di un disegno comune. E che si pongano l’obiettivo di riscrivere le regole. Con questo spirito oltre mille persone da tutta Italia si sono ritrovate a Bologna, al centro sociale Tpo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

A Bologna «contro i re»: «Riscriviamo la democrazia»

Argomenti discussi: Riarmo, dalla Cgil ad Amnesty fino a Pax Christi la sinistra vera si organizza a Bologna:…; A Bologna, O Re O Libertà; A Bologna l’alleanza contro i re del mondo; La scuola non si tocca: corteo contro il commissariamento.

Riarmo, dalla Cgil ad Amnesty fino a Pax Christi la sinistra vera si organizza a Bologna: Contro i re e le loro guerreOltre 700 tra associazioni, sindacati e movimenti si riuniscono al Tpo di Bologna contro riarmo e pacchetto sicurezza ... ilfattoquotidiano.it

A Bologna contro la torsione autoritaria del governo: «La criminalizzazione rischia un punto di non ritorno»Il 24 e 25 gennaio decine di organizzazioni della società civile hanno organizzato un’assemblea per dire no al riarmo, alla repressione messa in atto dal governo e al nuovo pacchetto sicurezza annunci ... editorialedomani.it

