A Bologna, il movimento «Contro i re» si impegna a promuovere un dibattito aperto sulla democrazia, cercando di riscriverne le modalità e le modalità di partecipazione. Ispirandosi a figure come Angela Davis, il gruppo si propone di affrontare le sfide sociali e politiche con un approccio concreto e rispettoso, sottolineando l’importanza di un impegno continuo e di un confronto costruttivo per rafforzare i principi democratici.

Movimenti Al Tpo più di mille da tutt’Italia: per resistere all’autoritarismo e inventare nuove solidarietà. L'appoggio ai curdi e una grande manifestazione nazionale a fine marzo «Una battaglia dopo l’altra», recita il titolo di un film candidato agli Oscar che cita Angela Davis. Ma la tenacia delle singole battaglie che si alternano in questi tempi di stravolgimenti non basta: serve che si uniscano e si sentano parte di un disegno comune. E che si pongano l’obiettivo di riscrivere le regole. Con questo spirito oltre mille persone da tutta Italia si sono ritrovate a Bologna, al centro sociale Tpo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

