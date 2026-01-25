25 gennaio 1504 | Dove mettiamo il David? La storica riunione dei grandi

Il 25 gennaio 1504, Firenze si riunì per decidere la collocazione del David di Michelangelo, un'opera destinata a diventare simbolo della città. Questa storica consultazione coinvolse artisti e artigiani di talento, rappresentando il massimo della creatività fiorentina dell’epoca. Un momento di grande importanza nel percorso di questa scultura, che avrebbe successivamente adornato uno dei luoghi più emblematici di Firenze.

Firenze, 25 gennaio 2026 – Un vero e proprio dream team, immaginate seduti attorno a un tavolo pittori, scultori, architetti, orafi e ricamatori, il massimo della Firenze di allora, chiamati per dare il loro parere su dove collocare il magnifico David di Michelangelo, commissionato al Buonarroti dall’Opera di Santa Maria del Fiore. In quella riunione c’erano: Sandro Botticelli, Andrea della Robbia, Simone del Pollaiolo, Filippino Lippi, il Perugino, Cosimo Rosselli, Piero di Cosimo, gli architetti Giovanni e Antonio da Sangallo e il genio dei geni Leonardo da Vinci. Nomi che oggi fanno venire i brividi per la loro grandezza planetaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

