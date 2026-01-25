? LIVE! Atalanta-Parma tutti gli aggiornamenti in diretta

Segui gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita Atalanta-Parma, in programma alle 15:00. Le formazioni ufficiali vedono l'Atalanta schierata con il modulo 3-4-2-1, con Carnesecchi tra i pali e una linea offensiva composta da De Ketelaere, Scamacca e Raspadori. Restate con noi per notizie, risultati e approfondimenti sulla sfida.

Atalanta-Parma (15:00). Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Palladino A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Hien, Kolasinac, Bernasconi, Musah, Pasalic, Samardzic, Maldini, Kamaldeen, Lookman, Krstovic. Parma (4-5-1): Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Estevez, Keita, Sorensen; Benedyczak. All. Cuesta A disp. Rinaldi, Casentini, Drobnic, Mikolajewski, Valeri, Ordonez, Cremaschi, Ondrejka, Oristanio, Almqvist, Pellegrino, Djuric. Arbitro: Juan Luca Sacchi (sez. di Macerata) Gli aggiornamenti in diretta.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: ? LIVE! Napoli-Atalanta, tutti gli aggiornamenti in diretta

Leggi anche: ? LIVE! Napoli-Atalanta 1-0, tutti gli aggiornamenti in diretta

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Live ATALANTA-PARMA E GENOA-BOLOGNA - SERIE A

Argomenti discussi: Diretta Atalanta-Parma: formazioni, dove vederla in tv e live streaming | DAZN News IT; Dove vedere Atalanta-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Atalanta-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Atalanta-Parma: probabili formazioni e statistiche.

LIVE! Atalanta-Parma, tutti gli aggiornamenti in direttaIl match della New Balance Arena può rilanciare le ambizioni nerazzurre: Dea a caccia di riscatto dopo due passi falsi consecutivi ... bergamonews.it

Atalanta-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeLa sfida tra le formazioni di Palladino e Cuesta è in programma alle ore 15 di domenica 25 gennaio. Sarà possibile assistere all’evento in streaming sulla piattaforma Dazn e in diretta tv sul canale ... tuttosport.com

#Atalanta vs. #Parma and #Genoa vs. #Bologna line-ups and team news are on the LIVEBLOG. Giacomo Raspadori starts. #AtalantaParma #GenoaBologna #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Atalanta, vietato fallire contro il Parma: Palladino verso la rivoluzione per l'assalto all'Europa - facebook.com facebook