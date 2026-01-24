Zona Wrestling Awards 2025 – Woman Wrestler of the Year

Dopo due settimane di votazioni, si conclude la nostra cerimonia dei Zona Wrestling Awards 2025. Ringraziamo tutti per la partecipazione, i commenti e i suggerimenti che hanno arricchito questo percorso. Oggi vi presentiamo la vincitrice come Woman Wrestler of the Year, riconoscimento dedicato alla migliore atleta femminile del 2025, un premio che celebra l’eccellenza e l’impegno nel mondo del wrestling femminile.

Dopo ben due settimane siamo arrivati all’ultimo Award. Zona Wrestling, nel ringraziarvi tutti per la partecipazione, i commenti, le critiche e i consigli, vi porta oggi a conoscere, dopo il miglior Wrestler dell’anno, “la” migliore Wrestler dell’anno di questo 2025 che ormai ha lasciato spazio al 2026. Pronti? Partiamo allora e come sempre, da tutta la redazione di Zona Wrestling, per l’ultima volta quest’anno, buona lettura a tutti e.. buon 2026! i I ZONA WRESTLING AWARD – WOMEN WRESTLER OF THE YEAR i GIOVANNI 3p – Toni Storm 2p – Jacy Jayne 1p – Mercedes Moné LUCA GRANDI 3p – Mercedes Moné 2p – AZM 1p – Saya Kamitani SIMONE SPADA 3p – Toni Storm 2p – Mercedes Moné 1p – Becky Lynch SERGIO 3p – Iyo Sky 2p – Mercedes Moné 1p – Sol Ruca GIUSEPPE 3p – Mercedes Moné 2p – Toni Storm 1p – Stephanie Vaquer CLAUDIO 3p – Toni Storm 2p – Mercedes Moné 1p – Iyo Sky ENRICO 3p – Mercedes Moné 2p – Toni Storm 1p – Tiffany Stratton VINCENZO 3p – Toni Storm 2p – Stephanie Vaquer 1p – Kris Statlander VALENTINA 3p – Iyo Sky 2p – Stephanie Vaquer 1p – Rhea Ripley ALDO 3p – Mercedes Moné 2p – Stephanie Vaquer 1p – Chelsea Green ALESSIO 3p – Mercedes Moné 2p – Toni Storm 1p – Iyo Sky ALVIN 3p – Jacy Jayne 2p – Sol Ruca 1p – Jordynne Grace GIROLAMO 3p – Stephanie Vaquer 2p – Iyo Sky 1p – Rhea Ripley SAVERIO 3p – Iyo Sky 2p – Toni Storm 1p – Liv Morgan OMAR NAJA 3p – Tiffany Stratton 2p – Stephanie Vaquer 1p – Naomi MICHELE 3p – Toni Storm 2p – Mercedes Moné 1p – Iyo Sky MATTEO VILLA 3p – Iyo Sky 2p – Toni Storm 1p – Athena LEONARDO 3p – Iyo Sky 2p – Toni Storm 1p – Rhea Ripley GIUSEMAN 3p – Toni Storm 2p – Stephanie Vaquer 1p – Naomi MATTEO IADAROLA 3p – Mercedes Moné 2p – Iyo Sky 1p – Stephanie Vaquer FRANCESCO 3p – Iyo Sky 2p – Maxxine Dupri 1p – Rhea Ripley i i i 2025 WOMAN WRESTLER OF THE YEAR i I Lotta serratissima all’ultimo voto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

