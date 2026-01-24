Zhegrova potrebbe rappresentare una risorsa importante per la Juventus nella seconda metà della stagione. In questo video, analizziamo le sue potenzialità e le prospettive future con il club. Un approfondimento obiettivo e informativo sulle possibilità di crescita dell’esterno kosovaro all’interno della rosa bianconera.

Zhegrova può esplodere nella seconda parte di stagione con la Juventus? La previsione sul prossimo futuro dell’esterno kosovaro. Il potenziale impatto di Edon Zhegrova sulla stagione della Juventus è diventato uno dei temi caldi del dibattito sportivo. Durante l’ultima puntata di ‘Sì o no?’, format in onda sul canale YouTube di .com, la giornalista Chiara Aleati ha analizzato il momento dell’ex talento del Lille, spiegando perché proprio dai suoi piedi potrebbe passare la svolta decisiva per la squadra di Luciano Spalletti. GUARDA QUI IL VIDEO INTEGRALE L’uomo del cambio di marcia. Secondo Aleati, Zhegrova possiede quelle caratteristiche di imprevedibilità e velocità che finora sono mancate nella manovra bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zhegrova può esplodere nella seconda parte di stagione con la Juventus? La previsione – VIDEO

Zhegrova vale per 4: così può essere utile alla JuveEdon Zhegrova come passepartout Juventus. Fascia destra o sinistra poco importa, così come un ruolo da quarto di centrocampo o da ala, con la possibilità di arrivare sul fondo e crossare con il ... corrieredellosport.it

