Zannini nel mirino della Procura Tajani | Siamo garantisti Martusciello frena | Fuori da commissioni

La situazione di Giovanni Zannini, consigliere regionale di Mondragone e noto per il suo record di preferenze, è al centro di due inchieste giudiziarie che coinvolgono la Procura. Tajani si è espresso ribadendo il garantismo, mentre Martusciello ha sottolineato la necessità di mantenere la neutralità, evitando coinvolgimenti nelle commissioni. La vicenda continua a tenere banco all’interno di Forza Italia, richiamando attenzione sulla trasparenza e sulla tutela delle figure politiche coinvolte.

La doppia inchiesta sul consigliere regionale mondragonese Giovanni Zannini, recordman di preferenze in provincia con quasi 32mila voti alle ultime consultazioni per Palazzo Santa Lucia, tiene banco in Forza Italia.Ieri all'hotel Continental di Napoli l'iniziativa "Valori. Più libertà, più.

