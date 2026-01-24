Youssef, un cristiano copto, rappresenta un esempio di come si preferisca spesso ignorare le realtà meno visibili. Mentre si discute di incidenti scolastici, alcuni aspetti fondamentali vengono trascurati, alimentando un clima di silenzio e ipocrisia. È importante affrontare con chiarezza e sobrietà le questioni complesse, senza lasciarsi condizionare da retoriche superficiali o pregiudizi, per una comprensione più autentica della realtà.

Incredibile. Pagine e pagine sul delitto nella scuola di La Spezia ignorando un aspetto fondamentale ma, evidentemente, irritante per i soliti paladini del politicamente corretto. Diciamolo allora: basta ipocrisia. Un ragazzo cristiano copto viene accoltellato a morte in classe e tutti evitano di dire-o lo sussurrano in fondoche Youssef Abanoub Safwat Roushdi Zaki, 18 anni, era figlio di una famiglia copta egiziana: la minoranza cristiana più antica e massacrata del Medio Oriente. Lo riducono a «origini egiziane», «doppia cittadinanza», «studente straniero». Politically correct del menga: non si osa pronunciare «cristiano», «copto», «perseguitato» per non «offendere sensibilità», «alimentare stereotipi» o «creare tensioni». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Youssef era un cristiano copto ma nessuno lo dice. Ora basta col buonismo codardo della sinistra

