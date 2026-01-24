Yoshimoto l’ultimo Barnes e la Silicon Valley | le novità in libreria

Questa settimana in libreria si segnalano diverse novità, tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage. Tra le principali proposte, troviamo opere come Yoshimoto, l’ultimo Barnes e titoli legati alla Silicon Valley. Una selezione variegata pensata per offrire letture di qualità e spunti di riflessione, adatta a un pubblico curioso di scoprire nuove voci e approfondimenti.

(Adnkronos) – Ecco una selezione delle novità in libreria, tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, presentata questa settimana dall'AdnKronos. Dal 27 gennaio sarà in libreria 'La vecchia', il libro che Georges Simenon scrisse nel 1959 e che ora Adelphi – che ha in corso di pubblicazione dal 1985 l'intera opera del papà del commissario Maigret – ripubblica nella traduzione di Simona Mambrini. "Lei non ha mai scritto niente di simile" disse una volta Paul Morand a Simenon, dopo aver letto 'La vecchia'. Questo romanzo è quello che, a teatro, si definirebbe un huis clos: una vicenda la cui azione si svolge quasi interamente in uno spazio chiuso. Per l'appuntamento settimanale con LE STORIE DEL MERCOLEDÌ Camilla Iacoletti ha recensito "Che significa diventare adulti" di Banana Yoshimoto (@feltrinelli_editore 2024) un saggio che, con penna leggera, sa scavare in profondità.

