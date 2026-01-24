WWE | Gli MFT sono i nuovi campioni di coppia Solo e Tama Tonga superano i Wyatt Sicks

Gli MFT, guidati da Solo Sikoa, sono diventati i nuovi campioni di coppia in WWE, dopo aver superato i Wyatt Sicks, la stable guidata da Uncle Howdy. Questa rivalità tra le due fazioni, in corso da diversi mesi, rappresenta uno degli sviluppi più recenti nel panorama della WWE, evidenziando le dinamiche interne e le sfide tra le varie stable del roster.

C’è uno scontro tra stable che va avanti ormai da mesi in WWE ed è quello tra i Wyatt Sicks guidati da Uncle Howdy e gli MFT del leader Solo Sikoa. Scontri sul ring, videomessaggi minacciosi e anche il furto della storica lanterna di Wyatt da parte di Solo Sikoa, due stable che si odiano e la cui guerra sembra proprio non finire. Questa notte a SmackDown c’è stato un tag team match con in palio i titoli di coppia detenuti dai Wyatt Sicks. Il fattore Talla Tonga. Per i Wyatt Sicks sono saliti sul ring come sempre Dexter Lumis e Joe Gacy, con a bordo ring Uncle Howdy, Erick Rowan e Nikki Cross, dall’altra parte la coppia formata da Solo Sikoa e Tama Tonga con JC Mateo, Tonga Loa a bordo ring, mentre Talla Tonga è tornato nel backstage per stare a guardia della lanterna. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE: Gli Usos superano i New Day in un match di coppia ad alta intensitàLa scorsa notte a RAW, gli Usos hanno affrontato i New Day in un match di coppia ricco di emozioni e azione.

