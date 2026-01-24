WWE | Giulia verso il doppio titolo? Lei e Kiana James avranno la loro chance dopo SNME

Giulia e Kiana James si preparano a una possibile conquista del doppio titolo WWE, dopo aver superato le ex campionesse Charlotte Flair e Alexa Bliss, insieme a Nia Jax e Lash Legend, in un Triple Threat match a SmackDown. La sfida rappresenta un passo importante nel loro percorso, offrendo loro l’opportunità di emergere come future protagoniste del roster femminile WWE.

Giulia e Kiana James superano le ex campionesse Charlotte Flair e Alexa Bliss insieme a Nia Jax e Lash Legend in un Triple Threat match a SmackDown Un match caotico fin dalle prime battute. La puntata di SmackDown da Montreal ha visto il Triple Threat per determinare le nuove #1 contender dei WWE Women’s Tag Team Championship esplodere fin dal primo istante. Tutte e sei le atlete si sono affrontate senza esclusione di colpi, con Alexa Bliss che è riuscita a prendere il sopravvento eliminando momentaneamente tutte le avversarie mentre Charlotte Flair festeggiava sul ring. Charlotte Flair protagonista con una double DDT. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE: Charlotte Flair e Alexa Bliss si prendono la rivincita su Giulia e Kiana JamesDurante l'ultima puntata di SmackDown a Londra, Charlotte Flair e Alexa Bliss hanno ottenuto una vittoria contro Giulia e Kiana James, rinnovando la loro presenza sul ring.

