WWE 2K26 | Annunciata l’edizione speciale

È stato annunciato WWE 2K26, con l’edizione speciale pronta a essere disponibile. Come di consueto, questo periodo segna l’attesa per gli appassionati di wrestling, tra eventi come la Royal Rumble e la Road to WrestleMania, e l’uscita annuale del videogioco. WWE 2K26 si inserisce in questa tradizione, offrendo agli utenti nuove opportunità di gameplay e contenuti esclusivi, in linea con gli anni precedenti.

Come ogni anno, questo è il periodo più caldo per i fan della WWE: la Road to WrestleMania, la Royal Rumble, e anche l’uscita annuale del videogioco che arriva puntualmente nel mese di marzo. Ed è proprio il mese di gennaio quello più acceso riguardo ai videogiochi targati WWE 2K, tra annunci della copertina (le ipotesi vertono su CM Punk che tornerebbe dopo 13 anni da WWE ’13, e coincidenza vuole sia stato l’ultimo gioco prodotto dalla THQ), il Showcase e anche dell’edizione speciale. Surante la puntata di SmackDown del 23 gennaio è stata annunciata come edizione speciale la Attitude Era Edition, con un promo riportante alcune scene del videogioco che suggeriscono un percorso dell’attitude era e delle sue stelle di punta, da Stone Cold a The Rock, da Mick Foley (MankindDude LoveCactus Jack) a Shawn Michaels, Undertaker, Kane e molti altri. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE 2K26's First Official Reveal

