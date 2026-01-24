WhatsApp nascondeva questo pulsante | scopri chi vede davvero i tuoi stati

WhatsApp ha recentemente modificato la visualizzazione degli stati, nascondendo alcuni dettagli su chi li ha visualizzati. Questa novità può influire sulla tua privacy e sulla consapevolezza di chi accede ai tuoi contenuti. In questo articolo, analizzeremo come funziona questa funzione e cosa cambia rispetto alle versioni precedenti, offrendoti informazioni chiare e precise per gestire al meglio la tua privacy sulla piattaforma.

Quante volte ti sei pentito di aver pubblicato uno stato su WhatsApp temendo di averlo condiviso con le persone sbagliate? Quella sensazione di disagio, quel dubbio che ti assale dopo aver premuto invio: " Ma l'avrà visto anche lui? " oppure " Avevo escluso la mia collega dalla lista? ". Fino a oggi, l'unica soluzione era cancellare tutto per tutti, sperando di aver agito in tempo. Ma qualcosa sta cambiando. WhatsApp ha rilasciato la versione beta 26.3.10.70 per iOS attraverso il TestFlight Beta Program, introducendo una funzionalità che molti utenti attendevano da tempo. Si tratta di un sistema che permette di verificare con precisione le impostazioni sulla privacy applicate a ogni singolo stato pubblicato.

