West Ham-Sunderland 3-1 highlights | Fernandes bordata dai 30 metri!

Il match tra West Ham e Sunderland si è concluso con un risultato di 3-1, con protagonisti Fernandes, Summerville e Bowen. Il West Ham ha dominato il primo tempo, segnando tre gol e consolidando la vittoria. Tra le reti più notevoli, quella di Fernandes, che ha trovato la rete dai 30 metri. Di seguito, i principali highlights del match.

Summerville, Bowen su rigore e Mateus Fernandes: tutto facile per il West Ham, che mette in saccoccia i tre punti già nel primo tempo. Nella ripresa, il gol della bandiera di Brobbey per il Sunderland chiude il match sul definitivo 3-1 (al netto di un gol annullato al West Ham per fallo sul portiere).

