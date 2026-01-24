Wendl Arlt vincono ancora nel doppio a Oberhof Nagler Malleier sfiorano il podio

Da oasport.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tobias Wendl e Tobias Arlt hanno conquistato la loro terza vittoria consecutiva nel doppio a Oberhof, consolidando la leadership nella Coppa del Mondo 2026 di slittino doppio maschile. Dopo le tappe di Winterberg e Oberhof #1, i campioni tedeschi si sono confermati anche nell’ultima gara, mentre Nagler e Malleier si sono avvicinati al podio, dimostrando un buon livello di competitività.

E siamo a 3! Tobias Wendl e Tobias Arlt centrano il terzo successo consecutivo e, dopo le gare di Winterberg e Oberhof #1, vincono anche Oberhof #2, gara valevole per la Coppa del Mondo di slittino doppio maschile 2026. Sul tracciato tedesco, i padroni di casa hanno concluso con il tempo complessivo di 1:22.575 (41.274 nella prima manche e 41.301 nella seconda) con un margine di vantaggio di 152 millesimi sugli austriaci SteuKindl (41.305 e 41.422) mentre completano il podio i loro connazionali GattSchoepf (41.374 e 41.411) a 210. Quarta posizione per i tedeschi OrlamuenderGubitz (41.384 e 41.418) a 227 millesimi, mentre in quinta troviamo i nostri  NaglerMalleier (41. 🔗 Leggi su Oasport.it

wendl arlt vincono ancora nel doppio a oberhof nagler malleier sfiorano il podio

© Oasport.it - Wendl/Arlt vincono ancora nel doppio a Oberhof. Nagler/Malleier sfiorano il podio

Slittino, Nagler/Malleier sfiorano il podio a Winterberg. Wendl/Arlt vittoriosiA Winterberg, in Germania, si è svolta una tappa di Coppa del Mondo di slittino doppio maschile 2026.

Leggi anche: Slittino, Mueller/Haugsjaa vincono a Lake Placid. Nagler/Malleier sfiorano il podio

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Slittino, italiani protagonisti nella Nations Cup di Oberhof a suon di grandi prestazioni.

Wendl/Arlt vincono ancora nel doppio a Oberhof. Nagler/Malleier sfiorano il podioE siamo a 3! Tobias Wendl e Tobias Arlt centrano il terzo successo consecutivo e, dopo le gare di Winterberg e Oberhof #1, vincono anche Oberhof #2, gara ... oasport.it

wendl arlt vincono ancoraSlittino: Wendl/Arlt vincono anche ad Oberhof, battuti Eggert/BeneckenL'inizio di stagione non era stato esaltante, ora la Germania torna a fare la voce grossa nella Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale per ... oasport.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.