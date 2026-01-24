Imola riceve 79.575 euro destinati a potenziare il welfare di comunità e a sostenere le iniziative del Terzo Settore. Questa assegnazione rappresenta un'opportunità per rafforzare i servizi locali e promuovere la collaborazione tra enti e cittadini, contribuendo allo sviluppo di un tessuto sociale più solido e inclusivo. Un intervento importante per rispondere alle esigenze della comunità e favorire progetti di valore sociale sul territorio.

Imola può contare su 79.575 euro per rafforzare il welfare di comunità e sostenere i progetti del Terzo Settore. È la quota destinata al distretto imolese all’interno del nuovo bando regionale da oltre 2,6 milioni di euro approvato dalla Giunta dell’ Emilia-Romagna, rivolto ad associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e fondazioni. Le risorse, frutto dell’accordo siglato nei mesi scorsi tra Regione e ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, puntano a sostenere iniziative capaci di rispondere ai bisogni emergenti delle comunità locali, mettendo al centro inclusione, relazioni sociali e partecipazione attiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Argomenti discussi: Indagine sulla partecipazione giovanile nel Terzo Settore di Percorsi di Secondo Welfare; Terzo settore, al via la misura ‘Volontariato e Territorio’; In Lazio più di 2.600 enti fuori dal Registro del Terzo settore: Così si ferma il welfare della regione; Welfare e Terzo Settore, ecco 80mila euro.

