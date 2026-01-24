Voto anticipato a Messina? Controcorrente non aspetta | lista per le Comunali e presentate le adesioni

A Messina, il voto anticipato è al centro del dibattito politico. Oggi, presso l’Hotel Royal, sono state presentate ufficialmente le nuove adesioni a Controcorrente, il movimento guidato dall’onorevole Ismaele La Vardera. La presentazione segna un passo importante in vista delle prossime elezioni comunali, evidenziando l’interesse e l’impegno del movimento nel contesto locale.

Grande entusiasmo oggi all’Hotel Royal di Messina per la presentazione delle nuove adesioni a Controcorrente, il movimento guidato dall’ononorevole Ismaele La Vardera. Tra i protagonisti del pomeriggio, oltre l’avvocato Vincenzo La Cava, ex presidente di Arismè, anche i legali Massimo Fiumara e Fortunato Strangi, Pietro Cacace già consigliere comunale, Marcello Parnasso già candidato al consiglio comunale e la dottoressa Loredana Polizzi. Hanno partecipato il consigliere della sesta circoscrizione Mario Biancuzzo e Massimo De Pasquale. La politica messinese vive la possibilità di voto anticipato, ventilata ormai da tempo.🔗 Leggi su Messinatoday.it

De Luca scuote la politica siciliana: ipotesi voto anticipato a Messina e confronto acceso con Forza ItaliaCateno De Luca continua a essere una figura centrale nella politica siciliana, mantenendo vivo il confronto con le altre forze e influenzando le dinamiche regionali.

Leggi anche: Verso le amministrative 2026, “Controcorrente” avrà una propria lista: Sodano candidato sindaco?

