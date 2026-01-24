Dopo il successo dell’effetto Maduro, ora si parla di effetto Macron. Il presidente francese ha indossato occhiali da sole distintivi, attirando l’attenzione e aumentando la domanda. L’azienda italiana produttrice, nota per la qualità e lo stile, ha annunciato il tutto esaurito di quel modello. Un esempio di come la moda e le figure pubbliche possano influenzare le tendenze di mercato, confermando il ruolo centrale dell’industria italiana nel settore eyewear.

Abbiamo visto l’ effetto Maduro, e ora è tempo dell’effetto Macron. Il presidente francese ha suscitato la curiosità (e i complotti) dei curiosi che l’hanno visto indossare occhiali da sole “alla Top Gun”, costringendo l’azienda produttrice ad annunciare il tutto esaurito di quel modello specifico. Insomma, presidente is the new influencer: ormai i capi di Stato di tutto il mondo lanciano tendenze più dei tiktoker più famosi. L'”effetto Macron” fa schizzare le vendite degli occhiali da sole (italiani) che indossa. @dailyexpress This marks the French President’s second public appearance in shades after joking about a “totally harmless” mysterious eye condition #dailyexpress #macron? original sound – Daily Express – Daily Express Il modello in questione è un prodotto di un’azienda friuliana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Volano le vendite dell’azienda (italiana) che produce gli occhiali indossati da Macron

Occhiali da sole di Macron, vola il titolo dell’azienda italiana che li produceDurante il Forum economico di Davos, il presidente francese Emmanuel Macron ha indossato degli occhiali da sole per motivi di salute.

A ruba gli occhiali di Emmanuel Macron dell'italiana iVision Tech che costano 650 euro, "lui li ha comprati"Durante l’evento di Davos, Emmanuel Macron è stato visto indossare un paio di occhiali da sole italiani, realizzati dall’azienda iVision Tech.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Agroalimentare italiano verso un nuovo record export. Lollobrigida: volano economico e patrimonio; EXPORT: CRESA, ABRUZZO AL TOP, VALORE VENDITE SUPERA 7,8 MILIARDI; Napoli, cambio rotta per il mercato auto: crollano benzina e diesel, volano le elettriche, regge solo l'usato; Steak 'n Shake annuncia aumento teorico di $10 milioni sulle proprie disponibilità in Bitcoin.

Volano le vendite dell’azienda (italiana) che produce gli occhiali indossati da MacronAbbiamo visto l’effetto Maduro, e ora è tempo dell’effetto Macron. Il presidente francese ha ... msn.com

I saldi (anticipati) volano e c'è più di un motivoDa una parte l’avvio anticipato, con la presenza di tanti turisti e gli italiani ancora in ferie, dall’altra il freddo polare che ha investito la Penisola. Grazie a questi due elementi favorevoli il ... msn.com

Il Piemonte punta sulla fortuna: volano le vendite della Lotteria Italia 2025 PIEMONTE - La passione per la Lotteria Italia non accenna a diminuire in Piemonte, dove l'edizione 2025 ha registrato un vero e proprio boom di consensi. Secondo i dati ufficiali dell'A - facebook.com facebook