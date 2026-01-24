Voetter Oberhofer già in forma olimpica! Azzurre a podio nel doppio a Oberhof!

Le atlete italiane Voetter e Oberhofer si sono confermate in ottima forma, conquistando il podio nel doppio a Oberhof. Selina Egle e Lara Michaela Kipp hanno vinto la gara tedesca valida per la Coppa del Mondo di slittino doppio femminile 2026. L’evento ha fornito segnali positivi anche per le speranze italiane, evidenziando il potenziale e la crescita delle atlete nazionali in vista delle prossime competizioni internazionali.

Selina EgleLara Michaela Kipp si sono aggiudicate la gara di Oberhof #2 (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino doppio femminile 2026, ma la gara ha regalato spunti importanti anche per i nostri colori. Andrea VoetterMarion Oberhofer, infatti, hanno centrato un terzo posto davvero importante, che conferma come le azzurre si stiano presentando nel migliore dei modi al momento clou della stagione, ovvero i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Sul budello tedesco, dove si è già gareggiato nel fine settimana precedente, il successo è andato alle austriache Selina EgleLara Michaela Kipp, che continuano a dominare la stagione, con il tempo complessivo di 1:24. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Voetter/Oberhofer già in forma olimpica! Azzurre a podio nel doppio a Oberhof! Leggi anche: Slittino, i risultati del Test Event sulla pista di Cortina. Bene Voetter/Oberhofer nel doppio femminile Slittino: grande Italia a Park City! Podio per Nagler/Malleier, Voetter/Oberhofer quarteLa seconda tappa di Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale si svolge a Park City, rappresentando la prima vera occasione per l’Italia di brillare in questa disciplina. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Fischnaller, Robatscher, Vötter/Oberhofer e Rieder/Kainzwaldner vincono in NationsCup ad Oberhof; Milano Cortina 2026, Andrea Voetter: Sogno una medaglia da moltiplicare per due; Slittino, Italia sugli scudi nella Nations Cup di Oberhof: risultati eccellenti. Slittino, Voetter/Oberhofer sul podio a OberhofAndrea Voetter e Marion Oberhofer hanno conquistato il terzo posto nella gara di Coppa del Mondo di slittino doppio femminile disputata a Oberhof, in Germania. Questo risultato conferma la loro ottima ... it.blastingnews.com Slittino, Vötter e Oberhofer ripartono con uno splendido bronzo a SiguldaOttimo avvio di 2026 per le altoatesine che conquistano il terzo posto nel doppio femminile: è il 17° podio in carriera, confermato da due manche solide ... altoadige.it Il primo podio dello slittino nel 2026! Andrea Vötter e Marion Oberhofer chiudono la prova di doppio femminile in Coppa del Mondo a Sigulda, Lettonia, al terzo posto! Leggi qui bit.ly/4qaUudO @Fisiofficial #RoadToMilanoCortina2026 x.com Splendido terzo posto italiano nel doppio di slittino nella tappa di coppa del mondo di Segulda. Grandissime Andrea Vötter e Marion Oberhofer - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.