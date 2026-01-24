Rudi Voeller commenta l'ascesa di Fullkrug, affettuosamente chiamato Fülle, e riflette sui confronti tra Gasperini e Allegri. In attesa del match Roma-Milan, il suo ruolo di direttore della nazionale tedesca lo colloca al crocevia tra passione calcistica e analisi delle sfide italiane. Un punto di vista equilibrato su temi attuali del calcio, senza enfasi o sensazionalismi.

Calciomercato Inter, tutto pronto per quel ritorno? I tifosi nerazzurri si schierano, ecco gli aggiornamenti Mercato Lazio, emerge un retroscena sul difensore! Adesso cambia tutto, ecco cosa può succedere Roma, adesso è ufficiale l’arrivo di Lorenzo Venturino dal Genoa! Il comunicato dei giallorossi Calciomercato Serie A: Juve vicinissima a En-Nesyri, duello col Napoli per Juanlu Sanchez. Doppio colpo Genoa mentre Parma e Cagliari lavorano a uno scambio Inter, Chivu a DAZN dopo il 6-2 al Pisa: «Errore di Sommer? La colpa è mia, vi spiego perché» Pisa, Gilardino a DAZN dopo la pesante sconfitta per 6-2 con l’Inter: «Risultato molto ampio per quello che si è visto in campo» Deniz Gul brilla con il Porto: chi è la baby stellina che sta incantando alla corte di Farioli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Voeller parla di Fullkrug: «Sono felice per Fülle, noi in nazionale lo chiamiamo solo così. Gasperini vs Allegri? Ecco cosa penso»

Leggi anche: Soulé entusiasta: «A Roma sono molto felice. Gasperini? Di lui penso questa cosa molto importante»

Voeller: "Da Füllkrug e Malen mi aspetto grandi cose. Tra Gasp e Allegri sarà una battaglia"Voeller analizza la sfida tra Füllkrug e Malen, sottolineando le aspettative su entrambi gli attaccanti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Voeller: Malen è veloce e con un buon dribbling, lo vedo più ala che centravanti; Voeller: Malen lo vedo più come ala, ma può fare bene ovunque; Voeller: Forse Malen è più ala che centravanti, ma davanti può fare bene ovunque. La Roma ha avuto una buona idea; Voeller: Malen grande colpo della Roma, mi aspetto belle cose.

Rudi Voeller parla di Fullkrug: «Sono felice per Fülle, noi in nazionale lo chiamiamo solo così. Gasperini vs Allegri? Dico che…»Rudi Voeller parla di Fullkrug: «Sono felice per Fülle, noi in nazionale lo chiamiamo solo così. Gasperini vs Allegri? Dico che…» Rudi Voeller è pronto a gustarsi il big match Roma-Milan, una sfida ch ... calcionews24.com

Voeller su Fullkrug: Il Milan è stato un regalo per lui. Speriamo continui cosìIntervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex Roma Rudi Voeller, oggi direttore della Nazionale tedesca, ha parlato di un suo connazionale oggi protagonista al Milan, ... milannews.it

Voeller GLI UOMINI IN PIÙ #rassegnastampa #Acmilaninside x.com

| # 22.01.1989 - Roma vs Milan 1-3 Marco Van Basten sentenzia Tancredi, e segna il gol del raddoppio rossonero. La partita finì con la vittoria del Milan per 3-1, grazie ai gol di Tassotti, Van Basten e Virdis, a cui rispose Voeller. FV - facebook.com facebook