Voeller | Molto felice per Fullkrug Il gioco dei rossoneri è ideale per lui Su Roma-Milan …

Rudi Voeller, ex attaccante della Roma e attuale direttore della nazionale tedesca, ha commentato l’ottimo momento di Fullkrug, sottolineando come il sistema di gioco dei rossoneri sia particolarmente adatto alle sue caratteristiche. In un’intervista a 'La Gazzetta dello Sport', Voeller analizza anche la sfida tra Roma e Milan, evidenziando aspetti tecnici e strategici delle due squadre.

Rudi Voeller, ex attaccante della Roma e ora attuale direttore della Nazionale tedesca, è stato intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport'. Uno dei temi non può che essere il big match di domenica sera tra Roma e Milan. La gara interessa al tedesco per due motivi: il suo cuore giallorosso dopo le stagioni con la maglia della Roma e l'interesse per Niclas Fullkrug, che a pochi mesi dal Mondiale vuole guadagnarsi un posto tra i convocati di Nagelsmann. «Mi avevano invitato per venire a Roma giovedì sera, lo Stoccarda voleva includermi nella delegazione per la partita di Europa League, ma avevo degli impegni in federazione e non sono potuto essere all’Olimpico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

