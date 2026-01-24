Viviamo Civitanova ha incontrato il presidente di Confcommercio Marche per discutere azioni mirate a sostenere i negozi storici della città. La delegazione, composta da Manola Gironacci, Barbara Martinarelli e Vitaliana Acciarri, ha dialogato con i rappresentanti di Confcommercio, affrontando strategie volte a valorizzare e tutelare le attività commerciali più radicate nel territorio. L’incontro rappresenta un passo importante per rafforzare la collaborazione tra le realtà locali e regionali.

Una delegazione di Viviamo Civitanova composta dalla presidente Manola Gironacci, dalla vice Barbara Martinarelli e da Vitaliana Acciarri, ha incontrato il direttore generale di Confcommercio Marche Massimiliano Polacco, la responsabile dell’area marketing e territorio Federica Polacco, la responsabile del servizio credito Katia Cicola e il referente sindacale Andrea Curtatoni. I temi affrontati sono la carenza di parcheggi e gli affitti elevati. "Il problema – spiega Viviamo Civitanova – non riguarda tanto le nuove aperture quanto le attività insediate da anni, per l’impossibilità di rinegoziare i canoni: i commercianti storici sono spesso spalle al muro, un eventuale cambio di sede comporterebbe costi insostenibili per l’allestimento e la perdita di avviamento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viviamo Civitanova incontra il presidente di Confcommercio: "Azioni mirate per i negozi storici"

