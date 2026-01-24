Vivere da dissidente iraniana in Italia | la storia di Samira

Vivere da dissidente iraniana in Italia significa affrontare una realtà complessa fatta di sfide e speranze. Samira, nata in Italia e residente nei pressi di Milano, rappresenta un esempio di integrazione e resilienza. La sua storia riflette il percorso di chi, lasciando il proprio paese, cerca un nuovo inizio rispettando valori di libertà e dignità. Questa narrazione offre uno sguardo autentico sulle esperienze di chi si confronta con radici profonde e nuove opportunità.

Samira è nata in Italia, vive nei pressi di Milano e non specifica con precisione dove per ovvie ragioni. I suoi genitori sono iraniani e sono in Italia con richiesta di asilo politico da anni perché il loro Paese, per due attivisti, era diventato troppo pericoloso.Samira si sente italiana.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Titi, iraniana che vive in Italia da quasi vent'anni: «Per l'ambasciata i manifestanti sono agitatori pagati dagli Stati Uniti. Dovrebbe vergognarsi di chiamare così chi scende in strada rischiando la vita per chiedere la libertà»Recentemente, alcuni espatriati iraniani in Italia hanno ricevuto comunicazioni dall’ambasciata della Repubblica Islamica, invitandoli a sostenere pubblicamente il governo.

Come si sta muovendo l'amministrazione Trump sull'IranL’appello è a espellere i diplomatici iraniani, si chiudano i centri che fanno propaganda. E l’Italia sta organizzando la mobilitazione per non lasciare da ... lastampa.it

Le parole di Mariam, iraniana in Italia: «Piangiamo di notte pensando al massacro di questi ragazzi e al loro coraggio. Non so come fanno, o di che materia sono fatti, ma sono ...«Quando sono stata l'ultima volta in Iran e ho visto la forza di questi ragazzi ho pensato Questi sono quelli che ce la fanno», racconta Mariam, in Italia da da oltre trent'anni, mentre piange: «Ma ... vanityfair.it

