Il concerto odierno degli Amici della Musica presenta il repertorio di Antonio Vivaldi dedicato al mandolino, uno strumento che l'artista integrò nelle sue composizioni tra il XVII e il XVIII secolo, alternandolo a liuto, tiorba e chitarra. L’evento si svolge alle 17 al Pavone, offrendo un’occasione per ascoltare un repertorio storico interpretato con attenzione e sobrietà, in un contesto che valorizza la musica e la tradizione.

Il repertorio di Antonio Vivaldi dedicato al mandolino (strumento che alternava nelle sue composizioni dei primi decenni del Settecento con liuto, tiorba e chitarra) è il protagonista del nuovo concerto della stagione degli Amici della Musica, oggi alle 17.30 al teatro del Pavone. Sul palco l’ Orchestra da Camera di Perugia con i solisti Azusa Onishi, violino, Claudia Bucchini, flauto, Simone Frondini, oboe, e Luca Franceschelli, fagotto insieme a due ospiti molto apprezzati nel panorama internazionale: il mandolinista napoletano Raffaele La Ragione e il chitarrista parmense Giampaolo Bandini (nella foto). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vivaldi tra mandolino e chitarra irrompe al Pavone

Leggi anche: Duo Khordé per mandolino e chitarra in concerto ad Acquaviva delle Fonti

A Verona la IX edizione invernale dell’Accademia Internazionale Italiana di Mandolino e ChitarraDa 2 al 6 gennaio 2026, Verona ospiterà la IX edizione invernale dell’Accademia Internazionale Italiana di Mandolino e Chitarra.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Antonio Vivaldi, tra mandolino e chitarra, protagonista al teatro del Pavone; Vivaldi tra mandolino e chitarra irrompe al Pavone; Sport e beneficenza: a Paciano il karate incontra la solidarietà; Terni, grandi e piccini con disabilità alle giostre gratis.

Vivaldi tra mandolino e chitarra irrompe al PavoneIl repertorio di Antonio Vivaldi dedicato al mandolino (strumento che alternava nelle sue composizioni dei primi decenni del Settecento ... lanazione.it

Avital suona Vivaldi, mio mandolino non tollera confini(AGI) - Roma, 16 mag. - Se c'e' uno strumento musicale cheabolisce i confini sociali, unisce cultura bassa e culturaalta, salotti e popolo, questo e' il mandolino, che con AviAvital prende nuova vita, ... agi.it

Antonio Vivaldi, tra mandolino e chitarra, protagonista al teatro del Pavone #tuttoggi #ComunicatiStampa #CulturaSpettacolo #Perugia | http://ow.ly/f4EJ106tvQl - facebook.com facebook