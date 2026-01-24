Vitruvio la partita ora è con Formia Fano esulta i laziali | Supposizioni

Fano si propone come possibile “Città ideale di Vitruvio”, mentre Formia rivendica da tempo questo titolo. La disputa tra le due città si inserisce in un contesto di riconoscimento culturale e storico legato alla figura di Vitruvio, simbolo di perfezione e armonia architettonica. La questione, ancora aperta, riflette l’importanza di valorizzare il patrimonio e l’identità locale in un dibattito che coinvolge entrambe le comunità.

Fano, 24 gennaio 2026 – Fano si candida a diventare “ Città ideale di Vitruvio” ma c’è Formia che da tempo si presenta come Città di Vitruvio. I resti emersi in piazza Costa e l’emozionato annuncio del sindaco di Fano Luca Serfilippi, venerdì scorso, “dopo duemila anni abbiamo trovato la Basilica di Vitruvio” stanno cambiando i rapporti di forza e consolidando l’idea che Vitruvio sia di Fano. Da Formia, però, non sono d’accordo: “Sono supposizioni di Fano – commenta il sindaco Gianluca Taddeo – certamente è una bellissima scoperta che arricchisce il patrimonio archeologico della vostra città”. Il sindaco di Formia: “Non vogliamo contendere nessun primato””. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

