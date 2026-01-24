Viterbo: Gasparri (FI) commenta il danno subito da Montefiascone, sottolineando come sia inaccettabile che anni di patrimonio storico siano stati sfregiati. La tutela e il rispetto delle testimonianze storiche rappresentano un impegno fondamentale per preservare l’identità culturale del territorio. È importante intervenire per evitare che simili episodi si ripetano, garantendo la salvaguardia del patrimonio storico e artistico.

“È assolutamente inaccettabile e sconcertante che anni di storia di Montefiascone siano stati danneggiati in questo modo. La Cassia Romana e la Via Francigena non rappresentano un semplice cantiere, bensì un patrimonio identitario che andava tutelato con la massima cura e attenzione. È opportuno riconoscere il merito al circolo di Forza Italia, in particolare al consigliere comunale Paolo Manzi (fi), e al circolo di Fratelli d’Italia per aver contestato con fermezza e per aver sollevato una questione così seria e preoccupante. Chiediamo una chiarezza immediata riguardo alle autorizzazioni, ai controlli e alle responsabilità: l’amministrazione comunale deve fornire spiegazioni su come sia stato possibile consentire un intervento di tale entità senza un’adeguata vigilanza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viterbo: Gasparri (FI), inaccettabile che anni di storia siano stati sfregiati

Argomenti discussi: Francigena, Gasparri (FI): Inaccettabile che anni di storia siano stati sfregiati, Montefiascone merita rispetto; Viterbo ricorda Raffaele Giorni: trent’anni dopo una ferita ancora aperta; Montefiascone, danneggiamenti alla via Francigena.

