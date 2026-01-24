Visite mediche per Giovane ci sarà contro la Juve? Cosa dice il regolamento

Per la partita tra Napoli e Juventus, il club partenopeo affronta diverse sfide legate alle assenze in vista dell'incontro di domani. La situazione richiede attenzione anche alle visite mediche e alle normative regolamentari, che possono influenzare la composizione della squadra. Scopri cosa prevede il regolamento in caso di assenze o infortuni e come il Napoli si sta preparando per questa delicata sfida.

Il Napoli è in emergenza per la sfida di domani contro la Juventus. Antonio Conte dovrà fare i conti con le assenze per infortunio e con i giocatori ceduti. Senza Lucca e Lang, le alternative in attacco sono davvero poche. Per questo, il tecnico azzurro spera di avere a disposizione anche Giovane. Il brasiliano è arrivato a Milano per le visite mediche. Juve-Napoli, Giovane può essere convocato. L’oramai ex attaccante del Verona è arrivato nel capoluogo lombardo in mattinata, per svolgere le visite mediche nella clinica La Madonnina. Subito dopo, il giocatore potrà firmare il contratto, che andrebbe depositato entro le 23. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Giovane Napoli, visite mediche per l'attaccante: ci sarà contro la Juventus?

Giovane: tutto fatto con il Napoli: ci sarà domenica contro la Juve?

