Un nuovo focolaio di virus Nipah si è sviluppato nel Bengala Occidentale, con cinque casi segnalati. Trasmesso dai pipistrelli, il virus presenta un alto rischio di diffusione rapida, aumentando le preoccupazioni a livello sanitario. Matteo Bassetti commenta le possibili implicazioni e l’importanza di monitorare attentamente la situazione per prevenire ulteriori contagi.

In India è ricomparso il virus Nipah (NiV), un patogeno ad alta mortalità e a rapida diffusione. Secondo le ultime notizie dallo Stato del Bengala Occidentale, è stato scoperto un focolaio di cinque persone. Non esistono cure né vaccino per il virus, trasmesso dai pipistrelli, che provoca sintomi come gravi problemi respiratori, encefalite e coma. Matteo Bassetti ha messo in guardia sulla rapidità di diffusione, ma ha spiegato che sono state prese tutte le precauzioni del caso dai medici locali. Virus Nipah in India Che cos'è il virus Nipah? Bassetti: "Si muove rapidamente" Virus Nipah in India In India sono stati registrati nuovi casi di virus Nipah, un virus ad alta mortalità e facilmente trasmissibile. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Virus Nipah ad alta mortalità, nuovi casi trasmessi dai pipistrelli per Bassetti: "Si teme rapida diffussione"

Epidemia di mortale virus Nipah in India, Bassetti: “Si teme rapida diffusione”. Cento persone in quarantenaIn India si è verificato un focolaio di virus Nipah, una malattia grave con un alto tasso di mortalità, priva di cure e vaccini disponibili.

Virus Nipah mortale e senza vaccino, Matteo Bassetti: «Non c'è cura, mortalità tra il 40 e 75 percento e diffusione rapida»Il virus Nipah rappresenta una minaccia seria a causa della sua alta mortalità e dell'assenza di un vaccino disponibile.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Virus Nipah, accertati nuovi casi in India: la nuova malattia trasmessa dai pipistrelli preoccupa l'Oms; Virus Nipah, accertati nuovi casi in India: la nuova malattia trasmessa dai pipistrelli preoccupa l'Oms.

Malattia da virus Nipah, endemica in Asia e con alta letalità tra 40 e 70%La malattia da virus Nipah è una malattia zoonotica - ovvero un'infezione che può essere trasmessa direttamente o indirettamente tra gli animali e l'uomo - caratterizzata da febbre ed encefalite, asso ... ansa.it

Epidemia di mortale virus Nipah in India, Bassetti: Si teme rapida diffusione. Cento persone in quarantenaIn India è comparso un focolaio di infezione da virus Nipah, una malattia ad elevata mortalità per la quale non esistono né una cura né un vaccino ... fanpage.it

L'infezione da virus Nipah (NiV) ad alta mortalità torna a far paura Bassetti: “Si teme una rapida diffusione” https://fanpa.ge/TEfIm - facebook.com facebook

L’India si sta muovendo rapidamente per contenere un’epidemia di virus #Nipah nello stato orientale del Bengala Occidentale, dopo la conferma di cinque casi, tra cui medici e infermieri infettati. Il Nipah è uno dei virus più letali, attualmente conosciuti, per il q x.com