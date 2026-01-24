Virtus Bologna-Stella Rossa 93-102 highlights | Diouf non basta terza vittoria consecutiva per i serbi

Da gazzetta.it 24 gen 2026

Nell'incontro di Eurolega, la Stella Rossa ha conquistato la terza vittoria consecutiva battendo la Virtus Bologna 102-93. La squadra serba, con questa affermazione, si porta a 14 successi in 24 partite stagionali, confermando la propria competitività nel torneo. Nonostante gli sforzi di Diouf, i padroni di casa non sono riusciti a invertire il risultato.

La Stella Rossa vince il secondo scontro diretto stagionale con la Virtus Bologna: 102-93 per i serbi che salgono a quota quattordici vittorie in ventiquattro uscite in Eurolega. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

