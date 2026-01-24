La violenza rappresenta una preoccupazione crescente tra i cittadini italiani. Secondo recenti dati, il 55% delle persone teme un aumento della violenza tra i giovani, mentre il 44% ritiene che la presenza di stranieri contribuisca a un clima di insicurezza. Questi numeri riflettono le percezioni della società e l’importanza di affrontare i temi legati alla sicurezza e all’integrazione in modo equilibrato e informato.

Ben 55 cittadini su 100 temono l’esplosione della violenza giovanile e 44 su 100 dicono che oggi abbiamo tutti più paura per colpa degli stranieri. La sicurezza è da anni uno dei temi principali del sentire comune e, quando parliamo di sicurezza, finiamo inevitabilmente per tirare in ballo i ragazzi, anche minorenni, tra baby gang, maranza e lunghi coltelli, oltre agli immigrati, più o meno irregolari, spesso portatori di violenza. 1) I ragazzi Inutile nasconderci dietro un dito: ne succedono di tutti i colori. Il ragazzo morto ammazzato in classe a La Spezia ha segnato l’inizio del 2026, così come le prese di posizione, le accuse, le soluzioni (“mettiamo nelle scuole tornelli e metal detector”, propone il ministro Valditara) e le polemiche (“Complimenti, così facciamo come Trump”, ribatte il sindaco di Bologna Lepore).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Violenza genera violenza: per disarmare gli adolescenti, servono adulti coerenti e credibiliIl tragico episodio avvenuto il 16 gennaio all’Istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia evidenzia come la violenza tra adolescents sia spesso il risultato di contesti carenti di riferimenti positivi.

