Un episodio di violenza si è verificato al termine di una partita tra due squadre sannite, evidenziando ancora una volta le problematiche legate alla gestione degli eventi sportivi amatoriali. La rissa ha coinvolto i giocatori e il personale presente, sottolineando l'importanza di un maggiore controllo e di iniziative per promuovere il rispetto e il fair play nel calcio dilettantistico.

Tempo di lettura: < 1 minuto Altro episodio di violenza sui campi di calcio dilettantistico tra due compagini sannite. A Calvi, in occasione della sfida di seconda categoria tra la neopromossa squadra di casa e il San Leucio il finale è stato tutt’altro che tranquillo. Al triplice fischio del direttore di gara, che ha decretato il successo degli ospiti per 4-2, al rientro negli spogliatoi si sarebbero scaldati gli animi con il clou che si sarebbe verificato davanti gli spogliatoi dove un dirigente della squadra locale sarebbe stato aggredito con un pugno da un dirigente ospite, subendo una una ferita lacero contusa dell’arcata sopracciliare dell’occhio destro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Violenza sui campi di calcio: rissa al termine di una gara tra squadre sannite

