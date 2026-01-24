Violenza sessuale su 14enne pakistano a processo

A Fabriano, una ragazza di 14 anni è stata coinvolta in un episodio di violenza sessuale. La vittima si trovava nei pressi della stazione del paese in attesa del treno, quando si sono verificati i fatti. Un cittadino pakistano è stato chiamato a rispondere di fronte alla giustizia. La vicenda è ora al centro di un processo volto a fare chiarezza sull’accaduto.

Si sarebbe avvicinato con la scusa di chiedere indicazioni su un tabacchi per comprare le sigarette, facendosi accompagnare. Dopodiché l’avrebbe palpeggiata nelle parti intime, approfittando della lontananza dai suoi coetanei. Vittima una ragazzina di 14 anni di Fabriano, che la notte del 27 maggio 2023 si trovava nei pressi della stazione della cittadina per prendere il treno insieme a due amici dopo una serata al cinema. L’uomo, un 42enne di nazionalità pachistana, è ora sotto processo ad Ancona per violenza sessuale aggravata. Secondo quanto ricostruito il 42enne, residente a Chiaravalle, l’avrebbe indotta a farsi accompagnare e, una volta rimasti soli, avrebbe messo in atto la molestia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Violenza sessuale su 14enne, pakistano a processo Leggi anche: Violenza sessuale su 14enne alla sagra a Brugherio: denunciato indiano Leggi anche: L’82enne condannato in appello per violenza sessuale su una 14enne a Bologna La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Violenza sessuale su una 14enne, a processo; Violenza su bimba di 10 anni, Fratelli d’Italia annuncia ispezione ministeriale per l’esclusione dello stupro; Violenza sessuale su 8 studentesse sotto i 14 anni in una scuola di Reggio Emilia, sospeso collaboratore; Chiede un'informazione a una 14enne poi la molesta, a processo per violenza sessuale. Violenza sessuale su una 14enne a Busto, 6 anni di condanna al 21enne colpevoleIl giudice Anna Giorgetti ha accolto la richiesta del pm Massimo De Filippo: il giovane di origini nordafricane residente a Rozzano dovrà scontare sei anni per quanto accaduto lo scorso 14 aprile nei ... varesenoi.it Mi indichi un tabacchi aperto?: 42enne si fa accompagnare dalla 14enne e la palpeggia nelle parti intimeUn uomo di 42 anni è finito a processo con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una 14enne, avvicinata nel maggio 2023 alla stazione di Fabriano ... fanpage.it Le accuse nei suoi confronti sono quelle di violenza sessuale aggravata su minori di 14 anni, con l’ulteriore aggravante di aver agito all’interno – o nelle immediate vicinanze – della scuola secondaria di primo grado frequentata dalle presunte vittime - facebook.com facebook Legge sulla violenza sessuale: com'era, com'è e come sarà. Una spiegazione (di F. Olivo) x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.