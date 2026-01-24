Violenza a San Benedetto | sanguinosa resa dei conti della gang Un giovane accoltellato caccia all' aggressore

A San Benedetto, si è verificata una violenta lite tra membri di una gang, culminata con un giovane di 27 anni tunisino accoltellato. Trasportato d'urgenza in ospedale, si trova in condizioni critiche. La polizia sta cercando di identificare e rintracciare l'aggressore. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, che chiede chiarezza e sicurezza.

SAN BENEDETTO Un ventisettenne tunisino lotta per la vita, è arrivato ieri sera intorno alle 19,30 al Pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto in codice rosso, accoltellato a un fianco in pieno centro, a due passi dalla fontana di piazza Giorgini. L’hanno operato d’urgenza, probabilmente ce la farà ma ancora una volta per miracolo. Lo hanno trovato riverso per terra in un lago di sangue all’incrocio tra viale Secondo Moretti e piazza Onorati dopo che poco lontano erano spuntati coltelli, per la terza volta, in meno un anno. Da quel tragico 16 marzo quando, di fronte alla discoteca Kon Tiki, morì Amir. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Violenza a San Benedetto: sanguinosa resa dei conti della gang. Un giovane accoltellato, caccia all'aggressore Sanguinosa rissa nella notte di San Silvestro a San Benedetto, 4 feritiNella notte di San Silvestro a San Benedetto del Tronto si è verificata una rissa violenta con diverse persone rimaste ferite. Sanguinosa aggressione a San Benedetto: testimone nascosto sotto un’autoA San Benedetto, le indagini continuano dopo l’arresto del sospetto responsabile di una sanguinosa aggressione avvenuta nella notte di Capodanno. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Accoltellato in centro a San Benedetto, 27enne in gravi condizioni: un altro uomo ferito vicino la stazione; San Benedetto del Tronto - Alcol e scazzottate, ancora violenza in centro; Antonini dal Prefetto: Violenza da arginare; Violenza urbana a San Benedetto e Ascoli, la Lega incontra il Prefetto. San Benedetto, la violenza non si ferma. Uno accoltellato in centro, l’altro in terra alla stazioneInterventi intorno alle 19.30 tra viale Moretti e la stazione ferroviaria. Un 27enne ferito da arma da taglio e un altro uomo trovato a terra. Ipotesi collegamento ... lanuovariviera.it Non si ferma la violenza a San Benedetto, altra lite con accoltellamento nelle zone del centroL'episodio è avvenuto questa sera intorno alle 19.30. Due gli uomini che hanno avuto bisogno dei soccorsi, ma è da chiarire ancora la dinamica ... rivieraoggi.it SAN BENEDETTO - Paura in centro a San Benedetto, dove un ragazzo di 27 anni è stato raggiunto da una coltellata: ora è ricoverato in gravi condizioni. La violenza è scattata questa sera, 23 gennaio, alle 19.20 in viale Secondo Moretti, quando è stato richie - facebook.com facebook Accoltellato in centro a #san benedetto, 27enne in gravi condizioni. Paura per l'escalation di #violenza x.com

