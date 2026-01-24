Vincenzo Grella racconta | Arrivo in Italia? Un caso un assist dello zio di Vieri Ranieri un signore Era già un manager
Vincenzo Grella ricorda il suo percorso nel calcio, raccontando come sia arrivato in Italia grazie a un fortunato assist dello zio di Vieri. Ricorda anche la figura di Ranieri, definendolo un signore e già allora un professionista nel mondo del calcio. Queste testimonianze offrono uno sguardo autentico sulla sua carriera e sulle persone che hanno segnato il suo cammino.
Grella: "Arrivai in Italia su assist dello zio di Vieri. Marcavo Riquelme, oggi sogno il Catania in A"Grella, ex centrocampista australiano, è attualmente dirigente del Catania.
Argomenti discussi: Grella: Il mio sogno è riportare il Catania in Serie A.
Vincenzo Grella svela: «Arrivo in Italia? Un caso, un assist dello zio di Vieri. Ranieri un signore. Era già un manager». Le paroleVincenzo Grella è stato centrocampista di lotta e grinta. Oggi è vicepresidente e amministratore delegato del Catania, in Serie C e si è raccontato a la Gazzetta dello Sport. L’ARRIVO IN ITALIA «Fu un ... calcionews24.com
Quaini rinnova. Catania Football Club comunica di aver perfezionato il prolungamento fino al 30 giugno 2027 del rapporto contrattuale con Alessandro Quaini. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella osserva: "Fin dal suo arrivo a Catania, - facebook.com facebook
