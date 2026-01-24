Villa Torlonia in arrivo mezzo milione dal ministero FdI | Il Governo investe sulla nostra storia

Il Ministero ha annunciato un finanziamento di 500 mila euro destinato a Villa Torlonia, sottolineando l’impegno del Governo Meloni nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico. Questa cifra rappresenta un passo importante per il restauro e la conservazione del complesso, contribuendo a preservare un patrimonio di grande valore culturale e identitario per la comunità.

“L’annuncio dell’arrivo di ulteriori 500mila euro per il compendio di Villa Torlonia è la conferma tangibile di quanto il Governo Meloni abbia a cuore il patrimonio identitario della nostra nazione e, nello specifico, della nostra amata Romagna”. A parlare è Domenico Marseglia, capogruppo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Forte Dossobuono, dal Ministero della Cultura mezzo milione per il restauro Leggi anche: In arrivo mezzo milione per riqualificare il centro storico La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: A Villa Torlonia arriva la comicità di Renato Minutolo, in scena la sua Guida coniugale; Mezzo milione per l’Appartamento Pascoli. Borgonzoni: Valore ai nostri beni culturali; Technotown, attività per tutti: laboratori e workshop dal 16 al 18 gennaio 2026 a Villa Torlonia; TECHNOTOWN in Villa Torlonia, attività del weekend dal 17 al 18 gennaio 2026. Mezzo milione per l’Appartamento Pascoli. Borgonzoni: Valore ai nostri beni culturaliDal Ministero in arrivo i fondi tanto attesi. Il sindaco Moris Guidi: Potremo completare il percorso di recupero di Villa Torlonia ... msn.com Domenica 25 gennaio ore 10 LE BIZZARRIE DI UN PRINCIPE A VILLA TORLONIA Settima villa per estensione a Roma, nasce da un’idea del ricco banchiere Giovanni Raimondo Torlonia, che volle trasformare quello che fino ad allora era stato un vignet - facebook.com facebook

