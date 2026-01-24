Villa Torlonia in arrivo mezzo milione dal ministero FdI | Il Governo investe sulla nostra storia

Il Ministero ha annunciato un finanziamento di 500mila euro per Villa Torlonia, a conferma dell’impegno del Governo Meloni nel valorizzare il patrimonio storico e culturale italiano. Questo investimento si inserisce in un più ampio progetto di tutela e valorizzazione dei beni culturali, riconoscendo l’importanza di preservare e promuovere le nostre radici storiche a beneficio delle comunità locali e del patrimonio nazionale.

"L'annuncio dell'arrivo di ulteriori 500mila euro per il compendio di Villa Torlonia è la conferma tangibile di quanto il Governo Meloni abbia a cuore il patrimonio identitario della nostra nazione e, nello specifico, della nostra amata Romagna". A parlare è Domenico Marseglia, capogruppo.

