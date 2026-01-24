Villa Santa Maria guida la strategia territoriale Area Basso Sangro Trigno | 38 comuni coinvolti per servizi e sviluppo locale

Villa Santa Maria ha presentato la strategia territoriale dell’Area Basso Sangro Trigno, coinvolgendo 38 comuni. L’obiettivo è favorire lo sviluppo turistico e migliorare i servizi locali. L’incontro, a cui hanno partecipato amministrazioni, associazioni e operatori, ha segnato un passo importante per la pianificazione e la valorizzazione del territorio, promuovendo una crescita sostenibile e condivisa nell’area.

Area interna Basso Sangro Trigno, presentata la Strategia territoriale per sviluppo turistico e potenziamento dei serviziIeri l'incontro a Villa Santa Maria con la partecipazione di Comuni, associazioni, imprese e operatoriVilla Santa Maria (Ch), 24 gennaio 2026 - Si è svolto ieri pomeriggio, nel.

