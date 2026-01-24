Vigili fuoco a Venezia Viminale | Entro il 2027 stop alla carenza di organico

Il Viminale ha annunciato che entro il 2027 si potrà risolvere la carenza di organico dei vigili del fuoco a Venezia. Nel 2024 saranno banditi nuovi concorsi per coprire 45 posti di nautici di macchina, garantendo un rafforzamento del personale e una maggiore efficienza del servizio. Questa iniziativa mira a migliorare la risposta alle emergenze e a garantire la sicurezza nella città lagunare.

Il sottosegretario al ministero dell'Interno, Emanuele Prisco, ha risposto alle domande di Ettore Rosato (Azione). «Prevista la copertura di posti messi a bando per 45 ruoli di nautici di macchina» «Entro il prossimo anno le eventuali carenze di organico verranno sanate per il ruolo dei vigili del fuoco, con la copertura di posti messi a bando per la sede di Venezia dalla selezione interna per la copertura di 45 posti per nautici di macchina del corpo nazionale, con i titoli e il superamento di un corso di formazione professionale per l'acquisizione del brevetto nautico di coperta». Lo comunica il Viminale, riportando quanto ha detto il sottosegretario al ministero dell'Interno, Emanuele Prisco, rispondendo alle domande di Ettore Rosato (Azione) su vari problemi dei vigili del fuoco di Venezia.

