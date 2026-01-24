Videosorveglianza sirena e nebbiogeno non bloccano i ladro | ripulita una villetta

A Porto Empedocle, una villetta di contrada Masseria è stata vittima di un furto nonostante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza, sirena e nebbiogeno. I ladri incappucciati sono riusciti a penetrare nella proprietà, portando via oggetti di valore e denaro contante. L’episodio evidenzia come, in alcuni casi, tali sistemi di sicurezza possano risultare inefficaci contro intrusioni ben pianificate.

Ladri in una villetta di contrada Masseria a Porto Empedocle. Criminali incappucciati che, nonostante si sia attivato l'allarme, sono riusciti a portar via preziosi, contanti e una PlayStation. È accaduto nella tarda serata di ieri. Sul posto - raccolta la segnalazione dell'azienda che gestisce.

