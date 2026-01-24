video trap in via como caos paura e polemiche

Nella via Como si è verificato un incidente che ha creato momenti di tensione e confusione tra residenti e passanti. Un intervento improvviso ha trasformato temporaneamente l’area in un punto di attenzione, suscitando preoccupazioni e discussioni sulla sicurezza e sulla gestione degli eventi in città.

Un blitz improvviso, urla, tensione, paura. Per lunghi minuti via Como si è trasformata in un set a cielo aperto che ha fatto scattare l’allarme tra residenti e passanti. Quello che inizialmente è sembrato un regolamento di conti tra bande di giovani, si è poi rivelato essere la messa in scena di un video trap, girato senza autorizzazioni, nel cuore della città. Un episodio che ha acceso un duro scontro politico e rilanciato il tema della sicurezza urbana. Tutto è accaduto nella serata di giovedì in una via laterale che dal centro conduce verso la stazione delle Ferrovie Nord. All’improvviso un van nero si è fermato, bloccando la strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Corso Como diventa un set (abusivo): caos per il video trapUn veicolo nero si ferma in Corso Como, creando un’atmosfera di tensione tra i passanti.

Varese, caos in via Como: giovani bloccano la strada per registrare un video trapNella serata del 22 gennaio a Varese, via Como è stata teatro di un episodio di caos, con alcuni giovani che hanno bloccato la strada per registrare un video trap.

