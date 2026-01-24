VIDEO | Stretta contro i pusher di Ostia e Acilia 4 arresti e un chilo di droga sequestrata

Nelle scorse ore, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione antidrugaggio tra Ostia, Acilia, Dragona e Villaggio San Lorenzo. Durante il blitz sono stati arrestati quattro soggetti e sequestrato circa un chilo di droga. L’intervento, portato avanti dal X distretto della polizia di Roma Capitale con il supporto della polizia locale, ha interessato le aree note per attività illecite di spaccio.

Blitz anti droga della polizia a Ostia, Acilia, Dragona e Villaggio San Lorenzo. Gli agenti del X distretto, insieme alla polizia locale di Roma Capitale, hanno ispezionato la zona dei cosiddetti 'lotti' e quella dello spaccio. Più di 100 sono le persone identificate, 10 delle quali gravate da.

