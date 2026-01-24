A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il centro di raccolta itinerante promosso da Salerno Pulita, previsto per questa mattina, è stato rinviato a martedì. Il maltempo ha causato danni ai gazebo e reso impossibile lo svolgimento regolare dell’iniziativa di raccolta e riuso. Restano in vigore le date aggiornate per garantire la partecipazione dei cittadini e la tutela dell’ambiente.

Tempo di lettura: < 1 minuto A causa del maltempo che si è abbattuto anche sulla città di Salerno, questa mattina non è stato possibile effettuare il centro di raccolta e riuso mobile promosso da Salerno pulita. La società che si occupa della gestione dei rifiuti e che ogni sabato organizza delle tappe itineranti nei quartieri ha dovuto posticipare l’iniziativa prevista questa mattina in via Vinciprova. Si trattava del riavvio, dopo la pausa natalizia, della manifestazione che si compone di 19 tappe in altre altrettanto quartieri della città di Salerno ogni sabato dalle nove alle 12,30. Un comunicato della società fa sapere che la tappa sarà riproposta martedì 27 gennaio dalle 15 alle 18. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Maltempo danneggia gazebo, rinviato a martedì il centro di raccolta itinerante

Maltempo, danni alla struttura del Centro Raccolta e Riuso: rinviata la tappa in via IrnoA causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse, la visita al Centro di raccolta e riuso in via Vinciprova, programmata per questa mattina, è stata rinviata.

