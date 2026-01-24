Per lavori di manutenzione delle barriere spartitraffico, sulla D19 Diramazione Roma sud, tra San Cesareo e l’allacciamento con l’A1, si effettueranno chiusure notturne del tratto interessato. Le chiusure sono programmate per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento degli interventi. Si consiglia di pianificare gli spostamenti e di consultare eventuali aggiornamenti sulla viabilità prima di mettersi in viaggio.

Sulla D19 Diramazione Roma sud, si procederà con la chiusura di un tratto stradale per consentire lavori di manutenzione delle barriere spartitraffico. Questo intervento avrà luogo nelle due notti di martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, con orario dalle 22:00 alle 5:00. In particolare, sarà chiuso il segmento compreso tra San Cesareo e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, in direzione di quest’ultima. Indicazioni per gli automobilisti. Di conseguenza, gli automobilisti sono invitati a seguire un percorso alternativo: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Cesareo, è consigliato percorrere la SS6 Casilina in direzione di Frosinone e successivamente entrare in A1 a Valmontone. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilita’: su diramazione Roma sud, chiusure notturne tratto San Cesareo-Allacciamento A1

Viabilita’: su D18 diramazione Roma nord chiusure notturne immissione A1 Milano-NapoliPer lavori di manutenzione al sottovia, sulla D18 Diramazione Roma nord, si effettueranno chiusure notturne dell’immissione sulla A1 Milano-Napoli in direzione Firenze, dalle 22:00 di martedì 20 gennaio alle 6:00 di mercoledì 21 gennaio.

Autostrada A1: chiusure notturne del tratto di allacciamento Panoramica e della stazione Firenze Impruneta

