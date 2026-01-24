Ecco un’introduzione chiara e sobria, adatta a Google, che sintetizza le informazioni fornite: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 24 gennaio 2026 alle ore 19:40. Si segnalano rallentamenti sul raccordo anulare e sulla A24 tra Portonaccio e la tangenziale, in attesa di lavori sulla linea metro B. Per la tutela della sicurezza, si ricorda l’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve fino al 15 aprile. Per dettagli e aggiornamenti

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo rallentamenti in carreggiata interna alla portandoci sul tratto Urbano della A24 abbiamo cose tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro di trasporto pubblico la prossima settimana per lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria sulla linea metro B & B 1 alle ore 21 di venerdì 3 gennaio al primo febbraio servizio Sara limitato alla sola tratta Laurentina San Paolo attive linee bus sostitutive MB San Paolo Rebibbia e Piazza Bologna viale Jonio in chiusura vi ricordiamo che per la giornata di oggi la protezione civile ha diramato un allerta meteo gialla sul Lazio previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale raccomandiamo quindi la massima prudenza alla guida Federico Di Lernia telefono mobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento vi lasciamo con un messaggio sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non per è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 19:40

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 19:40Ecco un’introduzione originale, chiara e sobria, adatta a Google e lunga al massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 1 gennaio 2026 alle ore 19:40: si segnalano alcuni incidenti che causano disagi, tra cui un tamponamento sulla direttrice Firenze-Roma e il ripristino della circolazione sulla A24.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-01-2026 ore 19:40Le condizioni del traffico a Roma e nel Lazio sono attualmente caratterizzate da intensi rallentamenti sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, a causa di code e lavori in corso.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 15:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Nettunense code per incidente ... romadailynews.it

Protesta inceneritore Roma, comitati chiedono intervento della Regione LazioGiovedì 8 gennaio una trentina di persone dell’Unione dei comitati contro l’inceneritore di Roma ha partecipato ad un sit-in di protesta sotto la sede della Regione Lazio. Pochi i manifestanti […] ... ecodallecitta.it

#Roma #viabilità #Atac Lavori in viale della Venezia Giulia, da lunedì modifiche alla viabilità e deviazioni per le linee bus 450 e 541 x.com

Roma - Stoccarda: Info Viabilità e Chiusure In occasione del match di oggi, giovedì 22 gennaio alle ore 21:00, sono previste importanti modifiche alla viabilità e divieti di sosta in diverse zone della città. Zona Centro (Via del Colosseo e limitrofe) Fino alle - facebook.com facebook