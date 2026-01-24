La viabilità a Roma e nel Lazio è soggetta a variazioni, con rallentamenti sulla A24 tra Portonaccio e la tangenziale e code in carreggiata esterna sulla Roma Regione Lazio del 24 gennaio 2026, ore 18:40. La prossima settimana, lavori sulla linea metro B potrebbero influire sul servizio, mentre l'allerta meteo gialla richiede attenzione alla guida. Per aggiornamenti, consultare i canali ufficiali della regione Lazio.

Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo in carreggiata esterna da 24 mentre interna Si procede a rilento tra 24 e abbia postando su tratto Urbano della A24 abbiamo code tra Portonaccio e la tangenziale in direzione centro di trasporto pubblico la prossima settimana per lavori di infrastruttura ferroviaria sulla linea metro B & B 1 alle ore 21 di venerdì 30 gennaio al primo febbraio il servizio Sara limitato alla sola tratta Laurentina San Paolo attive linee bus sostitutive MB San Paolo Rebibbia e Piazza Bologna viale Jonio in chiusura ricordiamo che per la giornata di oggi la protezione civile ha diramato un allerta meteo gialla sulla zio previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale raccomandiamo quindi la massima prudenza alla guida Federico telefono habilita tutto Grazie per l'attenzione prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 18:40

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 18:40Ecco un’introduzione chiara e sobria, adatta a Google e di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio al 1 gennaio 2026 alle 18:40: si registrano due incidenti sulla direttrice Roma-Orvieto e sulla A24 Roma-Teramo, con conseguenti code e rallentamenti.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 09:40Ecco un’introduzione adatta a Google, chiara e sobria: Aggiornamento sulla viabilità Roma e Lazio del 24 gennaio 2026 alle 09:40.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 16 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo dalla Flaminia code per ... romadailynews.it

Protesta inceneritore Roma, comitati chiedono intervento della Regione LazioGiovedì 8 gennaio una trentina di persone dell’Unione dei comitati contro l’inceneritore di Roma ha partecipato ad un sit-in di protesta sotto la sede della Regione Lazio. Pochi i manifestanti […] ... ecodallecitta.it

#Roma #viabilità #Atac Lavori in viale della Venezia Giulia, da lunedì modifiche alla viabilità e deviazioni per le linee bus 450 e 541 x.com

Roma - Stoccarda: Info Viabilità e Chiusure In occasione del match di oggi, giovedì 22 gennaio alle ore 21:00, sono previste importanti modifiche alla viabilità e divieti di sosta in diverse zone della città. Zona Centro (Via del Colosseo e limitrofe) Fino alle - facebook.com facebook