Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 18 | 10

Il servizio di aggiornamento sulla viabilità della Regione Lazio fornisce informazioni chiare e tempestive sulle condizioni del traffico a Roma e dintorni. Oggi si segnalano code sulla Flaminia in direzione Roma, rallentamenti tra Nomentana e Prenestina, e traffico tra Portonaccio e la tangenziale sulla A24. Si ricorda inoltre che, nella settimana, saranno in atto lavori sulla linea metro B e B1, con possibili variazioni nel servizio.

Astral infomobilità un saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo dalla Flaminia code per incidente all'altezza del cimitero Flaminio in direzione Roma sul raccordo lentamente a tratti in carreggiata esterna da Appia 24 mentre in carreggiata interna Si procede a rilento tra Nomentana e Prenestina spostiamoci sul tratto Urbano della A24 qui code tra Portonaccio e la tangenziale in direzione centro di trasporto pubblico la prossima settimana per lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria sulla linea metro B e B1 nelle ore 21 di venerdì 30 gennaio al primo febbraio il servizio Sara limitato alla sola tratta Laurentina sostitutive MB San Paolo Rebibbia e Piazza Bologna viale Jonio in chiusura vi ricordiamo che per la giornata di oggi la protezione civile ha diramato un allerta meteo gialla sul Lazio previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale raccomandiamo quindi la massima prudenza alla guida

