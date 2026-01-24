Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 17 | 25

Ecco un’introduzione chiara e sobria dedicata agli aggiornamenti sulla viabilità del Lazio: Aggiornamenti sulla viabilità Roma e Lazio del 24 gennaio 2026 alle 17:25, con informazioni su incidenti, code e lavori in corso. La redazione di Astral Infomobilità fornisce dettagli sulle principali direttrici, includendo anche le variazioni di servizio sulla linea metro B e B1, e le allerte meteo attive. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni di circolazione e di pianificare

Astral infomobilità un saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo dalla Flaminia code per incidente all'altezza del cimitero Flaminio in direzione Roma sul raccordo lentamente a tratti in carreggiata esterna da Appia 24 mentre in carreggiata interna Si procede a rilento tra Nomentana e Prenestina spostiamoci sul tratto Urbano della A24 qui code tra Portonaccio e la tangenziale in direzione centro di trasporto pubblico la prossima settimana per lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria sulla linea metro B e B1 nelle ore 21 di venerdì 30 gennaio al primo febbraio il servizio Sara limitato alla sola tratta Laurentina sostitutive MB San Paolo Rebibbia e Piazza Bologna viale Jonio in chiusura vi ricordiamo che per la giornata di oggi la protezione civile ha diramato un allerta meteo gialla sul Lazio previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale raccomandiamo quindi la massima prudenza alla guida Federico Di Lernia telefono habilita tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

