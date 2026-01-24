Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 15 | 25

L'aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 24 gennaio 2026 segnala code sulla Nettunense e sulla Flaminia a causa di incidenti. Traffico regolare sulle altre arterie, mentre sul Raccordo Anulare si segnalano possibili rallentamenti. La prossima settimana, limitazioni sul servizio delle linee metro B e B1 per lavori di rinnovo infrastrutturale. Ricordiamo di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche invernali e di adottare comportamenti di guida sicuri.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Nettunense code per incidente all'altezza di Cecchina e due sensi di marcia facciamo alla Flaminia anche qui code per incidente tra Malborghetto Riano In entrambe le direzioni traffico regolare Invece sul raccordo sulle altre strade e autostrade della Regione per il trasporto pubblico la prossima settimana per lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria sulle linee metro B & B 1 alle ore 21 di venerdì 30 gennaio al primo febbraio il servizio Sara limitato alla sola tratta Laurentina San Paolo attiva il nervoso sostitutive MB San Paolo Rebibbia e Piazza Bologna viale Jonio in chiusura vi ricordiamo che per la giornata di oggi la protezione civile ha diramato un allerta meteo gialla sul Lazio previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale raccomandiamo quindi la massima prudenza alla guida Federico Di Lernia telefono habilita tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento chi lasciamo con un messaggio e sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 15:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 15:25L'informazione sulla viabilità a Roma e nel Lazio, aggiornata alle ore 15:25 del 1 gennaio 2026, segnala circolazione scorrevole sulle principali vie della regione. Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 07:25Attualmente, la viabilità nella regione Lazio, comprese Roma e le autostrade, si presenta senza criticità significative. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 16 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 11:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle radiazioni di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Nettunense dove ci ... romadailynews.it Protesta inceneritore Roma, comitati chiedono intervento della Regione LazioGiovedì 8 gennaio una trentina di persone dell’Unione dei comitati contro l’inceneritore di Roma ha partecipato ad un sit-in di protesta sotto la sede della Regione Lazio. Pochi i manifestanti […] ... ecodallecitta.it #Roma #viabilità #Atac Lavori in viale della Venezia Giulia, da lunedì modifiche alla viabilità e deviazioni per le linee bus 450 e 541 x.com Roma - Stoccarda: Info Viabilità e Chiusure In occasione del match di oggi, giovedì 22 gennaio alle ore 21:00, sono previste importanti modifiche alla viabilità e divieti di sosta in diverse zone della città. Zona Centro (Via del Colosseo e limitrofe) Fino alle - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.