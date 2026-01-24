Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 13 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Nettunense code per incidente all'altezza di nelle due direzioni andiamo sulla Flaminia code anche qui per incidente tra Malborghetto Eliano In entrambe le direzioni ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 roma-teramo si sta in fila per traffico intenso tra Portonaccio e tanto stai verso quest'ultima sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna si rallenta tra Appia e diramazione Roma Sud per il trasporto pubblico la prossima settimana per lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria sulla linea metro B & B 1 dalle ore 21 di venerdì 30 gennaio al primo febbraio il servizio Sara limitato alla sola tratta Laurentina San Paolo attive linee bus sostitutivi MB San Paolo Rebibbia e Piazza Bologna viale Jonio in chiusura ricordiamo che per la giornata di oggi la protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla sulla regione Lazio previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale raccomandiamo quindi prudenza alla guida l'altro Nei mobili da è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto.

