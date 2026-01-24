Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 11 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 24 gennaio 2026 alle 11:25. Si segnalano code sulla Nettunense a Cecchina per incidente e traffico intenso sulla A24 tra Portonaccio e tangenziale est. Lavori sulla linea metro B limitano il servizio tra Laurentina e San Paolo, con bus sostitutivi. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per piogge sparse e temporali, si consiglia prudenza alla guida.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle radiazioni di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Nettunense dove ci sono code per incidente all'altezza di Cecchina nelle due direzioni andiamo sul tratto Urbano della A24 roma-teramo code per traffico intenso tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima sulla Prenestina e sulla Casilina così a tratti rispettivamente da via Borghesiana via di Rocca Cencia che tra finocchio Borghesiana nei due casi in entrambi i sensi di marcia per il trasporto pubblico la prossima settimana per lavori di rinnovo delle Infrastrutture a ferroviaria sulla linea metro B & B dalle ore 21 di venerdì 30 gennaio al primo febbraio il servizio Sara limitato alla sola tratta Laurentina San Paolo attive linea bus sostitutivi MB San Paolo Rebibbia e Piazza Bologna viale Jonio un piacere ricordiamo che per la giornata di oggi la protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla sul Lazio previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporali raccomandiamo quindi prudenza alla guida Daniele Siri lycamobile tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 11:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 11:25Ecco un'introduzione chiara e sobria dedicata alle informazioni sulla viabilità a Roma e nel Lazio, aggiornata al 1° gennaio 2026 alle ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 07:25Attualmente, la viabilità nella regione Lazio, comprese Roma e le autostrade, si presenta senza criticità significative. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 16 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 11:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle radiazioni di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Nettunense dove ci ... romadailynews.it Protesta inceneritore Roma, comitati chiedono intervento della Regione LazioGiovedì 8 gennaio una trentina di persone dell’Unione dei comitati contro l’inceneritore di Roma ha partecipato ad un sit-in di protesta sotto la sede della Regione Lazio. Pochi i manifestanti […] ... ecodallecitta.it Roma - Stoccarda: Info Viabilità e Chiusure In occasione del match di oggi, giovedì 22 gennaio alle ore 21:00, sono previste importanti modifiche alla viabilità e divieti di sosta in diverse zone della città. Zona Centro (Via del Colosseo e limitrofe) Fino alle - facebook.com facebook

